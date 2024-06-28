بعضها يشكل تهديدا للمسلمين وقيمهم.. 12 سؤالا للحصول على الجنسية الألمانية

أصبح الآن بإمكان الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا أن يصبحوا مواطنين ألمان خلال فترة زمنية أقصر ودون التخلي عن جنسيتهم السابقة.

ودخل قانون الجنسية الألماني الجديد، الذي يهدف إلى تحديث القواعد الحالية للحصول على جواز سفر ألماني، حيز التنفيذ بعد منتصف ليلة أمس الخميس.

وتماشيًا مع قانون الجنسية الجديد، أصبح عدد أكبر من الأشخاص مؤهلين ليصبحوا مواطنين في ألمانيا. ومن المتوقع أن ترتفع أرقام التجنيس بشكل كبير في عام 2024.

وكما أوضحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، فإن جميع الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا. والذين يتشاركون نفس القيم ويستوفون جميع المتطلبات يمكنهم الآن الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر.

ومع ذلك، شددت على أنه لن يكون هناك الآن تسامح مع الأجانب الذين يظهرون سلوكيات معادية للسامية. أو عنصرية أو أي سلوكيات ضارة أخرى.

ما هي التغييرات الرئيسية؟

يتضمن قانون الجنسية الألماني الجديد عشر نقاط رئيسية، ولكل منها أهمية خاصة بها. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية لقانون الجنسية الألماني الجديد:

إمكانية حمل جنسيات متعددة

يسمح قانون الجنسية الجديد للمواطنين الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا والذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية بالحصول على جنسية متعددة. وهذا يعني أن طالبي التجنس لن يضطروا إلى التخلي عن جنسيتهم السابقة عندما يصبحون مواطنين ألمان.

الإجراء المعجل

لا يستطيع طالبو التجنس الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر.

وبموجب الإجراء المعجل الذي يأتي كجزء من القانون الجديد، أصبح الأجانب مؤهلين الآن للتقدم بطلب للحصول على الجنسية. بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية في ألمانيا بدلاً من السنوات الثماني السابقة.

بالنسبة للأجانب المتزوجين من مواطنين ألمان، يتم تقليل فترة الانتظار للتقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية إلى أربع سنوات.

أما بالنسبة للأشخاص المندمجين بشكل كامل في المجتمع الألماني، والذين يظهرون أداءً وظيفيًا متميزًا. وينخرطون في العمل التطوعي، ويدعمون أنفسهم ماليًا، ويتحدثون الألمانية بمستوى عالٍ من الكفاءة، فقد تم تخفيض فترة التجنس إلى ثلاث سنوات فقط.

طريق أسرع للحصول على الجنسية للأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجانب أيضًا

كما يمكن الآن لجميع الأطفال الذين يولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين الحصول على الجنسية الألمانية. وفي الوقت نفسه أيضًا، الاحتفاظ بجنسية والديهم، بشرط أن يكون أحد الوالدين مقيمًا بشكل قانوني في ألمانيا. لأكثر من خمس سنوات بدلاً من السنوات الثماني السابقة ويحمل حق إقامة غير محدود.

اختبار المواطنة الألمانية الموسع

تم توسيع قائمة الأسئلة المدرجة في اختبار التجنس. وسيشمل الاختبار الجديد الآن أسئلة حول موضوعات مثل معاداة السامية واليهود والإسرائيليين في ألمانيا.

كما يتضمن اختبار المواطنة الألمانية الآن 12 سؤالًا جديدًا حول اليهودية وإسرائيل.

الاعتراف بجيل “العمال الضيوف”

تماشيًا مع قانون الجنسية الجديد، لم يعد جيل العمال الضيوف، والذي يضم بشكل أساسي مواطني تركيا. الذين انتقلوا في الستينيات إلى ألمانيا الغربية للعمل في الصناعة، مطالبين بإجراء اختبار الجنسية.

ومن أجل الحصول على الجنسية الألمانية. لن يتعين على هذه المجموعة من الأجانب سوى إثبات أن لديهم مهارات جيدة في التحدث باللغة الألمانية.

كما تم تخفيف القواعد الخاصة بالعمال الضيوف في محاولة للاعتراف بـ “إنجازاتهم مدى الحياة” في ألمانيا.

ما الذي يجعل الأجانب غير مؤهلين للحصول على الجنسية الألمانية؟

وكما أشارت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر. فإن هناك العديد من القيود التي سيتم تطبيقها على طالبي التجنس.

يجب على المتقدمين للحصول على التجنس تقديم أنه ليس لديهم سجل جنائي.

ويجب على المواطنين الأجانب أيضًا إثبات قدرتهم على تأمين سبل عيشهم ويجب ألا يتلقوا أي مساعدة مالية حكومية.