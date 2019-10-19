  بعض الأجانب يشترون التمور الجزائرية ويسوقونها بأسماء دولهم

قال وزير التجارة سعيد جلاب، إن عملية تصدير التمور ستعرف تطبيق تدابير جديدة لحماية المنتوج المحلي في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير في تصريح إعلامي خلال زيارته لولاية بسكرة.

أن مصالح وزارته تعمل بالتنسيق مع الهيئات المعنية على تسهيل عملية التصدير قصد حماية المنتوج المحلي.

من الخضر والفواكه والتمور في الأسواق الدولية، من خلال تمكين المصدر من تحويل سلعته .

من المصنع مباشرة إلى الموانئ عبر الرواق الأخضر المخصص، وذلك بعد قيام أعوان التجارة والجمارك.

وحماية النباتات بالإجراءات الإدارية على مستوى مصنع التمور في إطار تخفيف الصعوبات والعراقيل على المصدرين.

كما أشار إلى قيام بعض المنتجين محليا ببيع التمور بالجملة وبأسعار متدنية.

ليتم تعليبها في دول أجنبية وبيعها على أساس أنها منتوج تلك البلدان.

الأمر الذي دفع الوزارة إلى دراسة فكرة تسقيف الأسعار قصد المحافظة على المنتوج المحلي.

وفي سياق حديثه، أكد الوزير جلاب توجيه تعليمات لمنع تهريب التمور والخضر والفواكه عبر الحدود البرية.

مضيفا أن التهريب أثر سلبا على الاقتصاد الوطني، كما شدد على ضرورة تصدير المنتوج المحلي بالعلامة الجزائرية دون غيرها.