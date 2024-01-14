بعض الطرقات مغلقة بسبب الثلوج

لا تزال بعض الطرقات والمحاور مغلقة بسبب التقلبات الجوية المحملة بالأمطار والثلوج التي عرفتها الولايات الشمالية الأسبوع الفارط.

وحسبما أفادت به قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي لا يزال مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية البويرة، الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول. وتيكجدة بلدية الأسنام مغلق بسبب تراكم الثلوج. فين تبقى باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور