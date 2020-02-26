بعض المفاهيم الخاطئة عن كورونا ومواجهته أو الوقاية منه

إنتشرت مؤخرًا بعض المفاهيم والمعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا، وكيفية مواجهته أو الوقاية منه.
لذا خرجت منظمة الصحة العالمية بالعديد من التوصيات لتصحيح هذه المفاهيم.
وفيما يلي ملخص توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا:
- كل الناس، صغارًا وكبارًا، معرضون للإصابة بالفيروس.
- إنتقال الفيروس عبر العملات المعدنية والأوراق النقدية وبطاقات الإئتمان أمر ضعيف للغاية.
- الإعتقاد بأن فيروس كورونا يمكن ينتقل عبر الهواء لمسافة 8 أمتار غير صحيح، بل لا ينتقل لمسافة أكثر من متر واحد.
- فيروس كورونا لا يموت بالبرد والثلج، كما يعتقد البعض.
- مجففات الأيدي المتوفرة في المراحيض ليست فعالة في القضاء على الفيروس المستجد.
- لا يمكن لمصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية القضاء على فيروس كورونا.
- لا يعرض تسلم الطرود القادمة من الصين للإصابة بكرونا كما يعتقد البعض.
- لا يوجد ما يؤكد أن الحيوانات الأليفة بالمنازل يمكنها نقل الفيروس للإنسان.
- لا توفر اللقاحات المضادة للإلتهاب الرئوي الحماية من الإصابة بكورونا.
- لا دليل حتى الآن على أن غسل الأنف بمحلول ملحي يساعد في الوقاية من كورونا.
- لا دليل على أن تناول الثوم يحمي من الإصابة بالفيروس.
- لا يمنع وضع زيت السمسم على الجسم دخول فيروس كورونا إلى جسم الإنسان.
- المضادات الحيوية لا تقي من الإصابة بالفيروس.
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