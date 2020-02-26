بعض المفاهيم الخاطئة عن كورونا ومواجهته أو الوقاية منه

إنتشرت مؤخرًا بعض المفاهيم والمعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا، وكيفية مواجهته أو الوقاية منه.

لذا خرجت منظمة الصحة العالمية بالعديد من التوصيات لتصحيح هذه المفاهيم.

وفيما يلي ملخص توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا: