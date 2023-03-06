بعقد إلى 2024..بوميل يرسم التحاقه بالعميد وإيشعلالن مساعدا له

رسم التقني الفرنسي، باتريس بوميل، التحاقه بالعارضة الفنية لمولودية الجزائر، بعقد يمتد إلى صيف 2024، حسبما أعلنت عنه إدارة الفريق مساء اليوم الاثنين.

وكان بوميل، قد التحق صبيحة اليوم، بالجزائر العاصمة، تمهيدا لقيادة العميد، بعدما اتفق مسبقا على جميع التفاصيل مع الرئيس حكيم حاج رجم.

واختار بوميل، اللاعب السابق لنادي نيم الفرنسي، سعد إيشعلالن، ليكون مساعدا له في المولودية، ووقع مساء اليوم الثنائي على عقد لمدة 18 شهرا.