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بعقود غير محددة المدَة.. الجوية الجزائرية تفتح باب التوظيف

بقلم نسرين محفوف
بعقود غير محددة المدَة.. الجوية الجزائرية تفتح باب التوظيف
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تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق حملة توظيف بعقود غير محددة المدَة.

وتبحث شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن موظفين في التَخصصات التاليَة:

-أعوان تقنيين للاستغلال بمديرية العلميات الأرضية.

[email protected]

-ميكانيكيين طائرات بقسم صيانة وإصلاح الطائرات.

[email protected]

-مضيفات ومضيفي طائرة بمديرية العلميات الأرضية.

[email protected]

يرسل المرشحون ملفاتهم ”مكونات الملف مدرجة في الملحق” عبر البريد الإلكتروني المتضمن في الإعلان.

وسيقتصر الـرَد على طلبات المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة.

رابط دائم : https://nhar.tv/0gYyZ
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