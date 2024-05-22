بعقود غير محددة المدَة.. الجوية الجزائرية تفتح باب التوظيف
بقلم نسرين محفوف
تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق حملة توظيف بعقود غير محددة المدَة.
وتبحث شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن موظفين في التَخصصات التاليَة:
-أعوان تقنيين للاستغلال بمديرية العلميات الأرضية.
-ميكانيكيين طائرات بقسم صيانة وإصلاح الطائرات.
-مضيفات ومضيفي طائرة بمديرية العلميات الأرضية.
يرسل المرشحون ملفاتهم ”مكونات الملف مدرجة في الملحق” عبر البريد الإلكتروني المتضمن في الإعلان.
وسيقتصر الـرَد على طلبات المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة.
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