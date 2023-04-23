بعمر الـ 56.. الياباني كازويوشي أكبر لاعب يشارك في الدوري البرتغالي

واصل الياباني كازويوشي ميورا كتابة التاريخ، بعدما بصم أمس، على أول ظهور له رفقة ناديه نادي أوليفيرينسي البرتغالي، بعمر الـ 56.

والتحق الدولي الياباني السابق، بناديه البرتغالي، شهر فيفري الماضي، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم قادما من يوكوهاما أف سي اليباني.

وفي موسمه الـ38 كلاعب محترف، دخل “كازو” في الوقت بدل الضائع عندما كان فريقه متقدما على مضيفه فيسيو، بنتيجة 1-4، ضمن الجولة الـ 29 من الدرجة الثانية البرتغالية.

وحسب موقع رابطة الدوري البرتغالي، أصبح ميورا: “أكبر لاعب يشارك في كرة القدم البرتغالية” عن 56 عاما، شهر و24 يوما.”

ويلعب الياباني مورا، في سادس بلد له بعد كل من البرازيل واليابان وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا، وهو الذي بدأ ميورا مشواره الاحترافي سنة 1986 مع سانتوس البرازيلي.

وأصبح ميورا سنة 2020 أكبر لاعب ياباني في دوري الدرجة الأولى في التاريخ عن 53 عاما و9 أشهر، وقبلها عام 2017 أصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة احترافية، متجاوزا الأسطورة الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

وفي سبتمبر 2020، أصبح أيضا أكبر لاعب يستهل مباراة في دوري الدرجة الأولى.