بعمر 83 عاما.. تشاك نوريس يعود إلى عالم الأكشن

عاد نجم هوليوود، تشاك نوريس، والبالغ من العمر 83 عامًا، للعمل السينمائي، حيث أدى بطولة فيلم أكشن وخيال علمي، من المقرر طرحه السنة الكقبلة 2024.

وغاب تشاك نوريس والذي لم تتم رؤيته في السينما منذ فيلم Expendables 2، لمدة 11 عاما، قبل أن يعود من التقاعد، ليصور فيلم Agent Recon. وهو فيلم أكشن وخيال علمي من المقرر عرضه عام 2024، بحسب معلومات من مجلة Deadline المتخصصة.

وسيلعب تشاك نوريس، البالغ من العمر الآن 83 عامًا، دور البطولة أمام مارك سينجر، نجم المسلسل القصير V، وديريك تينج، وهو أيضًا كاتب السيناريو ومخرج Agent Recon.

وقال الأخير في بيان صحفي: “بحضور أعظم الأبطال على وجه الأرض تشاك نوريس ومارك سينجر. كان يجب أن يكون الأمر ممتعًا للجماهير”.

مضيفا: “لقد تجاوز فريق الأعمال المثيرة الخاص بي حدود رؤيتي لتقديم مشاهد حركة عالية الجودة مع قصة مقنعة. وقد صمم داكوتا، نجل تشاك، جميع معارك والده”.

وتابع ذات المتحدث: “لقد قمنا بالتصوير باستخدام كاميرات ARRI Alexa (من بين أقوى الكاميرات) في أكثر المواقع والمناظر الطبيعية الخلابة في هوليوود. لقد استفدنا من أفضل المؤثرات الخاصة، والموسيقى التصويرية المدوية و”المؤثرات الصوتية الديناميكية”.

وتدور قصة الفيلم، حول عميل يدعى ريكون يتبع مغامرات أليستر (تشاك نوريس)، قائد فريق من القوات الخاصة. تم الاتصال به للتحقيق في قاعدة في نيو مكسيكو يشتبه في قيامها بإجراء تجارب على كائنات فضائية.

ويواجه الفريق في الموقع، كائنًا مجهول الهوية يتمتع بقوة غير عادية وقادر على التحكم في عقول الجنود الذين جاءوا لاعتقاله. وسيواجه أليستر هذا الوحش الجاهز لتدمير البشرية جمعاء، برفقة جندي مخضرم من مشاة البحرية.

ومنذ ظهوره في فيلم Expendables 2، ظل تشاك نوريس متحفظًا عن الظهور الإعلامي. فقد صور حلقة واحدة فقط من المسرحية الهزلية The Goldbergs. وظهر بشكل مفاجئ في مسلسل الحركة Hawaii Five-0 في عام 2020.