بعمل جديد ومميز.. سيرين عبد النور تدخل السباق الرمضاني القادم

أعلن الفنان اللبناني عادل كرم، عن مسلسل درامي جديد سيجمعه بالنجمة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر.

وحسب تغريدة الفنان، سيكون المسلسل حاضرا في الموسم الرمضاني المقبل.

والعمل من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق ومنتج منفذ طارق كرم.

وعلقت سيرين عبد النور على هذه التغريدة، مبدية سعادتها بالعمل المرتقب وواصفة دورها فيه بأنه دور العمر.

وكتبت الفنانة: “شيء كتير جديد وكتير مجنون وكتير محمسة!!! يا لطيف على هالدور دور عمري “.

من جهته وعد المخرج سعيد الماروق الجمهور بعمل مميز.

وكتب المخرج على تويتر: “نعدكم بعمل درامي مميز جداً يجمع نجوم بعتز فيهن، انتظرونا قريباً جداً 2021”.