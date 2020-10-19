بعوش: “فضلت مشروع اتحاد بلعباس على الإحتراف في الصفاقسي”

رسمّ اللاعب السابق لأهلي برج بوعريريج، بعوش هواري، التحاقه بفريق اتحاد بلعباس ضمن الميركاتو الصفي الجاري.

وأمضى بعوش، اليوم الإثنين، في صفوف اتحاد بلعباس، لمدة موسمين، بعد اتفاقه مع إدارة الفريق على جميع تفاصيل العقد.

وكشف اللاعب السابق لأهلي البرج، عقب توقيعه عقده الجديد، أنه وكيل أعماله كان في اتصال مع النادي الصفاقسي التونسي، إلا أنه اقتنع أكثر بمشروع اتحاد بلعباس”.

يذكر أن بعوش هواري (25 عاما)، يشغل منصب جناح أيسر، وسبق له تقمص ألوان كل من ترجي مستغانم، أولمبي المدية، وأهلي برج بوعريريج.