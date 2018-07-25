“بعوضة النمر” تُشكل خطرا على صحة المواطنين

كشف جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة، أنّ بعوضة النمر تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية وهذا بسبب لسعتها الجد مؤثرة.

وخلال إتصال مع قناة “النهار” قال الدكتور، إنّ البعوضة تم رصدها بداية العام 2010 في أربع ولايات هي وهران، جيجل و تيزي وزو وعنابة.

مؤكدا أنه لا وجود لحالات سجلتها المصالح الطبية في الجزائر تعرضت للسعة بعوضة النمر، وأضاف أنه يتم متابعة هذا الملف بصفة دقيقة.

وفي السياق، صرح ذات المسؤول، أن المصالح الوزارية إتخذت جملة من الإجراءات ومن بينها التوعية والتحسيس على نطاق واسع.