بعوض النمر ينتشر عبر 24 بلدية بالعاصمة

وأفاد حميمي مصطفى المدير العام لمؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة في تصريح “لوأج” ، أن المؤسسة خصصت 16 فرقة لمكافحة بؤر بعوض النمر، عبر تراب ولاية الجزائر وذلك بعد تسجيل تواجدها عبر 24 بلدية، مشيرا إلى أن عملية ترصد هذه البؤر مازالت مستمرة.

سجلت مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر (HUPE) تواجد بعوض النمر على مستوى 24 بلدية بالجزائر العاصمة وذلك بعد رصد بؤرها من طرف الفرق الخاصة بمعاينة ومكافحة هذا البعوض.

وذكر ذات المسؤول، أن انتشار هذا النوع من البعوض الخطير سجل على مستوى كل من مقاطعات حسين داي “القبة، حسين داي”، باب الوادي “بولوغين، واد قريش”، بوزريعة “الأبيار، بني مسوس”، الشراقة “الحمامات”، الدار البيضاء “عين طاية، برج البحري، المرسى، برج الكيفان، الرويبة”، بئر مراد رايس ” بئر خادم ،سحاولة، جسر قسنطينة” وكذا الحراش “باش جراح”، درارية ” دويرة و بايا حسن، خرايسية، درارية، العاشور”، زرالدة “سطاوالي، سويدانية، زرالدة”.

وأشار ذات المصدر، أن ظاهرة إنتشار بعوض النمر في الجزائر العاصمة إنتقلت من 14 بلدية سنة 2016 إلى 22 بلدية السنة المنصرمة ليصل هذه السنة إلى 24 بلدية، ويتم رصد هذه البعوضة الخطيرة من طرف الفرق المختصة بطرق تقنية حيث يتم وضع أفخاخ خاصة عبر كامل إقيلم الولاية تجمع من خلالها معلومات عن يرقاتها ونموها.

كما يتم تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الأخضر (0560933366)، وكذا صفحة المؤسسة التي تتكفل بالرد على إنشغالات المواطنين على الفايسبوك .

وأفاد المصدر، أنه إضافة إلى إطلاق حملة ولائية لمكافحة البعوض العادي بداية جوان تم كذلك إطلاق حملة لمكافحة بعوض النمر منتصف جوان الجاري عبر البلديات التي تأكد إنتشارها أين تم تخصيص فرق مختصة مجهزة بكافة التجهيزات والعتاد الخاص بعمليات التعقيم والتطهير التي تجوب وفق رزنامة زمنية كافة البلديات المعنية للقضاء على بؤر تواجدها حماية لصحة المواطن.

و من بين الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور وتكاثر بعوض النمر الذي يتسبب في نقل الفيروسات المسببة للأمراض مثل حمى الضنك أو الشيكونغونيا وزيكا، هو المستنقعات والمياه الراكدة، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز احترام شروط النظافة والصحة ويتعلق الأمر بانتهاج أساليب وقاية تتمثل في عدم ترك أحواض الماء أو أواني مملوءة وغير مغطاة إلى جانب تجفيف برك المياه المخصصة للنباتات المنزلية لتفادي تكاثر هذا البعوض.