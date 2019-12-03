بعيدا عن العرب.. دعم غير مُتوقع لرياض محرز من هاتين الدولتين!

تحصل الدولي الجزائري رياض محرز، على دعم غير مُتوقع من دولتين لا علاقة لهما لا بالعرب ولا بالقارة الإفريقية.

ومنح ممثل دولة صربيا، صوته للجناح الطائر، واضعا إياه في المركز الخامس، مُعترفا بالمُستوى الكبير الذي قدمه خلال العام الجاري.

وصوت ممثل اليابان أيضا، على نجم مُحاربي الصحراء، كخامس أحسن لاعب في 2019، وهو الذي قاد الجزائر للتتويج بالكان.

يُذكر بأن إبن سارسال، تحصل على الصف العاشر في “البالون دور”، غير بعيد عن السابع الذي تواجد فيه سنة 2016.

وكان بإستطاعة لاعب مانشستر سيتي، الحصول على تصنيف أحسن بكثير، لو كان دائم المُشاركة مع فريقه.