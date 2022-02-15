بعيدا عن كرة القدم.. بلايلي يكشف جانبه الإنساني

قام الدولي الجزائري يوسف بلايلي بخطوة إيجابية اتجاه مرضى السرطان بعيدا عن كرة القدم في اليوم العالمي لهم الذي يصادف 15 فيفري.

ونشر بلايلي صورة له عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم، أين طالب الجميع بضرورة التفكير في المرضى. كما طالبهم بضرورة مساعدتهم.

وقال بلايلي “يصادف اليوم 15 فيفري اليوم العالمي لمرضى السرطان”. وأضاف “أطفال في عمر الزهور داهمهم مرض السرطان فلا تستصغر أي مجهود منك لمساعدتهم ولو بالدعاء لهم”.

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