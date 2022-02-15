بعيدا عن كرة القدم.. بلايلي يكشف جانبه الإنساني
قام الدولي الجزائري يوسف بلايلي بخطوة إيجابية اتجاه مرضى السرطان بعيدا عن كرة القدم في اليوم العالمي لهم الذي يصادف 15 فيفري.
ونشر بلايلي صورة له عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم، أين طالب الجميع بضرورة التفكير في المرضى. كما طالبهم بضرورة مساعدتهم.
وقال بلايلي “يصادف اليوم 15 فيفري اليوم العالمي لمرضى السرطان”. وأضاف “أطفال في عمر الزهور داهمهم مرض السرطان فلا تستصغر أي مجهود منك لمساعدتهم ولو بالدعاء لهم”.
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أول تعليق من بلايلي بعد تألقه أمام تروا !
علق النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، على تألقه مع فريقه. ستاد بريست 29 أمسية اليوم الأحد.
ابن ولاية وهران نشر صورا سهرة اليوم الأحد من مواجهة فريقه أمام تروا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.
كما أرفق يوسف بلايلي الصور بعبارة:”فوز جميل من الفريق شكرا لكل جماهير بريست على الدعم”.
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