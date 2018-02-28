بغدادي: “بن سمرة كذاب ونوكل ربي على حمادي الدو”

رد الديريكتوار الحالي لإتحاد الحراش، على ادعاءات الرئيس السابق فيصل بن سمرة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم.

وصرح عضو الديريكتوار الحالي نصر الدين بغدادي، بحضور كل من محمد العايب وبوسليماني: “بن سمرة، كذب لما صرح أن الأموال لم تدخل خزينة الفريق”.

وأضاف: “الخزينة في فترة بن سمرة، تدعمت بمبلغ 2 مليار و200 مليون سنتيم، منها مليار و200 مليون من متعامل الهاتف النقال، و700 مليون من المساهمين”.

من جهة أخرى تحدث بغدادي عن المدرب السابق للفريق حمادي الدو، مصرحا: “نوكل ربي على المدرب السابق حمادي الدو”.

وأوضح: “هذا المدرب فسخ عقده مع الفريق بعد مباراة سطيف، ورغم ذلك أشرف على مبارتي المدية وشباب بلوزداد”.

وحمّل بغدادي ذات المدرب مسؤولية الخسارة أمام أولمبي المدية، والتي خدمت بذلك حسب تصريحه، فريق دفاع تاجنانت الذي يشرف عليه حاليا.

وفي الأخير أكد بغدادي أن الديريكتوار الحالي لاتحاد الحراش، قرّر مقاضاة الرئيس السابق للفريق فيصل بن سمرة.