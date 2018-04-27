بغدادي: ” كودري مظلوم..وليس من صلاحية محافظ اللقاء دخول أرضية الميدان “

إنتقد محافظ اللقاءات السابق “نصر الدين بغدادي” قرار لجنة الإنضباط التي أصدرت عقوبات صارمة على لاعبي إتحاد العاصمة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الجولة الـ26 بين شباب قسنطينة وفريق سوسطارة.

وتعرض حمزة كودري لعوقبة الحرمان من ممارسة كرة القدم لمدة عامين (عام غير نافذ) بسبب إعتداءه على محافظ اللقاء.

وندد “نصر الدين بغدادي” بالظلم الذي تعرض له حمزة كودري من طرف لجنة الإنضباط قائلا:

“كودري لا يستحق هذه العقوبة، لأن محافظ اللقاء ليس من حقه الدخول إلى المستطيل الأخضر، كما أن دوره منحصر على أطراف الميدان فقط”

وأضاف: ” محافظ اللقاء يراقب من بعيد فقط، ولا أفهم سبب دخوله إلى أرضية الميدان”.

وواصله بغدادي إنتقاده لمحافظ اللقاء الذي أدار مباراة شباب قسنطينة وإتحاد العاصمة قائلا:

“كان يتوجب على محافظ المباراة أن يحمل “شارة” وأن يقدم نفسه للاعبين، بالإضافة إلى تسجيل حضوره خلال عملية تسجيل اللاعبين في غرف تغيير الملابس”.