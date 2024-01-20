بغداد بونجاح يتوج بجائزة رجل المباراة

توج مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، بجائزة، رجل المباراة، نظير آدائه في المواجهة التي جمعت الليوم السبت، المنتخب الوطني، بنظريه البوركينابي.

وأعلن الاإتحاد الإفيرقي لكرة القدم “الكاف” عبر حسابه الرسمي على منصة “x”، عن تتويج بونجاح، بجائزة رجل المبارة.

وأوضحت “الكاف”، بأن منح هذه الجائزة، لبونجاح، يأتي نظيره تسجيله هدفين في شباك بوركينا فاسو، ومنحه تعادل ثمين للخضر.

يذكر أن بغداد بونجاح، سجل الهدف الأول للمنتخب الوطني، في شباك المنتخب البوركينابي في الدقيقة الـ51، قبل إضافته هدف التعادل في الدقيقة الـ95.