بـ”شيك ضخم” نادٍ جديد يستعد لخطف محرز

الرياضة
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بـ”شيك ضخم” نادٍ جديد يستعد لخطف محرز
بقلم إسماعيل عشاش

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز، ليصنع الحدث في سوق التحويلات الأوروبي، وذلك رغم تواجده في عُطلة صيفية حاليا، حيث كشف الإعلام البريطاني بأن نادي آرسنال سيتحرك وبقوة من أجله خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت قناة “أوروسبور” في طبعتها البريطانية، بأن إدارة “الغانرز” مُهتمة كثيرا بصاحب القدم اليُسرى السحرية، ومُستعدة للدخول في مُفاوضات مع مانشسر سيتي من أجل شراء عقده المُستمر الى غاية جوان 2023.

وأوضح ذات المصدر، عن توفير مُسيري الفريق اللندني لشيك ضخم تحت تصرف مُدربهم ميكيل أرتيتا لن يقل عن الـ115 مليون أورو، للقيام بهذه الصفقة وغيرها إستعدادا للموسم الجديد.


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