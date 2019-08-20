بـــدوي يأمــــر بالإفــــراج عـــن أجـــزاء السيـــارات CKD-SKD العالقـــة بالمـــوانـــئ

أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، المديرة العامة للجمارك بتحرير أجزاء السيارات CKD-SKD العالقة بالموانئ.

لكل من علامات«بيجو» و«بايك» و«إفيكو» وTMcو«سوفاك»، ويشمل القرارالحاويات محل توطين بنكي وتحويل فعلي للعملة الصعبة قبل تاريخ 22 ماي 2019.

كما أمر الوزير الأول بالإفراج الفوري عن كل العتاد المتمثل في الحاويات المحجوزة بالموانئ والجرارات والآلات والشاحنات والمعدات الثقيلة.

مضيفا أن العملية تخص كل السلع التي تم توطينها قبل 27 جانفي من السنة الجارية.

وحسب تعليمة تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهها الوزير الأول نور الدين بدوي إلى المديرية العامة للجمارك.

يأمرهم فيها بتحرير أجزاء السيارات CKD-SKD العالقة بالموانئ لكل من علامات «بيجو» و«بايك» و«إفيكو» وTMC و«سوفاك».

فإن القرار يشمل الحاويات محل توطين بنكي وتحويل فعلي للعملة الصعبة قبل تاريخ 22 /05/ 2019.

كما أمر الوزير الأول نور الدين بدوي بالترخيص بجمركتها، مع الإبقاء على المزايا الجنائية المقررة. بالنسبة للمجموعة التركيبية CKD-SKD بالنسبة للواردات المشمولة بقرار يتضمن الرأي التقني وتجري المصادقة عليها.

كما أمرالوزير بالترخيص بالجمركة عندما يكون قرارالرأي التقني قيد المصادقة عليه، مع الإبقاء على المزايا الجبائية المقررة بالنسبة لمجموعات CKD-SKD.

والترخيص بالجمركة مع دفع الحقوق والرسوم، وفق النظام القانون العام لكل مجموعة CKD-SKD لا يشملها قرار الرأي التقني.

كما أكد الوزير الأول أن إجراء تسقيف المبالغ السنوية التي يتعين تحويلها، لا يخص حاليا سوى السيارات السياحية.

مضيفا أن المجموعات الموجهة لتركيب المركبات النفعية ليست معنية في الوقت الراهن بتدابير التحديد الجديدة.

مؤكدا أنه يمكن أن تتم عملية جمركتها في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

كما ووجه الوزير الأول نور الدين بدوي، تعليمة إلى المديرية العامة للجمارك .

من أجل الإفراج الفوري عن كل العتاد الممثل في الحاويات المحجوزة بالموانئ والجرارات والآلات والشاحنات والمعدات الثقيلة.

مضيفا أن العملية تخص كل السلع التي تم توطينها قبل 27 جانفي من السنة الجارية.

ومن جهتها، أمرت المديرية العامة للجمارك بالاستعجال في جمركة كل السلع والبضائع المعنية برفع الحجز.

وكانت الجمارك قد حجزت كل العتاد المتنقل المستورد قبل 27 جانفي 2019، تطبيقا لنظام الرخص.