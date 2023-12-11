بـ”موديلين”.. فيديو مراحل تصنيع سيارات “فيات” في الجزائر

يقوم مصنع “فيات” في الجزائر، بتصنيع، موديلين، الأول سيارة “فيات500″، وسيارة “دوبلو”.

وتم اليوم الاثنين، تدشين مصنع “فيات” الجزائر في وهران، بحضور وزير الصناعة علي عون، ووالي الولاية سعيد سعيود. إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis، كارلوس تافيريس.

كما سينجر عن تدشين هذا المصنع، ثورة في أسعار السيارات، التي ينتظرها المواطن بشغف في السوق الوطنية.

فيات 500

أول سيارة هجينة التي سيتم تسويقها في الجزائر “فيات 500” FIAT، بسبعة ألوان أخضر، أسود، أحمر، أبيض، أزرق، برتقالي، رمادي. ومن حيث الأناقة، تتمتع FIAT 500، بمرايا من الكروم، زجاج للخصوصية، لوحة عتبات الأبواب، عجلات من الألمنيوم 15. في حين، تتوفر السيارة على تكنولوجيات عالية، على غرار شاشة عرض رقمية مقاس 7 بوضات TFT، فيها بلوتوث، اندرويد. NAV، مكيف هواء تلقائي، 6 مكبرات صوت.

كما تجد في سيارة FIAT، مقعد خلفي لمقعد الخلفي 50/50، مرآة إزالة الصقيع، مستشعر وقوف السيارات الخلفي. ومصابيح الضباب، ومستشعر المطر والغسق.

دوبلوا النفعية

كما تتمتع سيارة دوبلوا النفعية، واليت جاءت باللون الأزرق، الرمادي الغامق، الأسود، الرمادي الفاتح، الأبيض. وجنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة. نافذة سحرية، نوافذ مظللة فوق سقف، قضبان سقف ، نوافذ تلقائية (تعمل بلمسة واحدة). ومرايا كهربائية ومدفأة وقابلة للطي. كما تحتوي على راديو ، مرآة الرؤية الخلفية الكتروكروم ، نظام المساعدة على الركن في المدينة. سيارة فيات “دوبلوا” بدون مفتاح ، وذات عجلة قيادة جلدية. وتكييف هواء تلقائي ، قابس 230 فولت، وحدة تحكم عالية ، مجموعة رقمية .