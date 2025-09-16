بـ “أسيست” من بلايلي.. بوعالية يسجل أول أهدافه مع الترجي

بصم اللاعب الجزائري، كسيلة بوعالية، اليوم الثلاثاء، على أول أهدافه بألوان نادي الترجي التونسي، الذي التحق به الصائفة الحالية قادما من شبيبة القبائل.

ومنح بوعالية، التقدم لنادي “باب السويقة”، في الدقيقة الـ 22 من مباراة الجولة الـ 6 للدوري التونسي. الجارية حاليا أمام النجم المتلوي، بعد تمريرة حاسمة من زميله الجزائري الآخر يوسف بلايلي.

وانطلق بلايلي، الذي شارك أساسيا في غياب مدافع “الخضر” الآخر، أمين توقاي. من وسط الميدان بعد تمريرة في العمق، قبل أن يقدم تمريرة على طبق لبوعالية. الذي لم يجد صعوبها في اسكانها شباك المنافس.