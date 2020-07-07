بـ 12 تلميذا في القسم.. انطلاق امتحان “البكالوريا” غدا في تونس

يجتاز 133 ألف و 449 تلميذ، بدءًا من يوم غد الأربعاء، امتحان شهادة “البكالوريا” عبر جميع مراكز الإجراء والسجون والمستشفيات.

وأكدت وزارة التربية التونسية بأنه جرى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة التلاميذ والإطار التربوي والمشرفين بتطبيق “بروتوكول” صحي متكامل.

مضيفة بأنه سيتم إجراء فحوصات طبية للتلاميذ الذين تنقلوا أو غادروا مناطق موبوءة، فيما لن يزيد عدد التلاميذ في القسم الواحد عن 12 مترشحا.

مشيرة إلى أنه جرى الرفع من مراكز الإجراء بسبب ارتفاع نسبة الممتحنين عن الدورة الفارطة، بالإضافة إلى الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي بين التلاميذ.

للإشارة، سيجرى امتحان شهادة “البكالوريا” على دورتين، الأولى رئيسية من 8 إلى 15 جويلية والثانية دورة المراقبة تبدأ من 27 إلى 30 جويلية 2020.