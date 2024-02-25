بـ 14 مليون م3 يوميا.. مشروع لتطوير الحقول الغازية بالجنوب الغربي

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، عن مشروع لتطوير الحقول الغازية بالجنوب الغربي للوطن بطاقة إنتاجية تعادل 14 مليون متر مكعب يوميا. موزعة عبر مواقع حاسي باحمو، حاسي تيجران وحقل تينركوك.

وأكد حشيشي في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لـ 24 فيفري بولاية تيميمون، على أهمية المشروع الغازي بالمنطقة. المندرج ضمن مشروع تطوير الحقول الغازية بمنطقة الجنوب الغربي للوطن. مضيفا أن الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع تقدر بـ14 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. عبر مواقع حاسي باحمو، حاسي تيجران وحقل تينركوك.

من جانب آخر، أبرز حشيشي الأهمية التي يكتسيها إحياء الذكرى المزدوجة لـ24 فيفري. والتي تشكل فرصة لاستذكار الملحمة التي مكنت شعبنا من إنتزاع إستقلاله وحريته وتعزيز سيادته الإقتصادية. كما اعتبر أن قرار تأميم المحروقات كان جريئا وجاء تأكيدا لإرادة الشعب الجزائري في إستعادة سيادته على ثرواته الباطنية ونقطة البداية في مسيرة التحول الإقتصادي.

وبخصوص الدور الذي تضطلع به شركة سوناطراك، أشار حشيشي إلى أنها تحرص على تحقيق أبعاد التنمية المستدامة. وهو ما مكنها من تحقيق إنجازات كبيرة واحتلال المكانة التي وصلت إليها اليوم. كإحدى كبرى الشركات البترولية والغازية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما نوّه بجهود كافة إطارات وعمال مجمع سوناطراك وحرصهم على القيام بالمهام المنوطة بهم بكل تفان وإخلاص. مبرزا أن العمل متواصل من أجل تطوير الكفاءات والمهارات وتنمية الموارد البشرية لتكوين فرق عمل قوية قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.