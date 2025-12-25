إعــــلانات
الوطني

بـ 2 مليار دولار..صندوق أوبك يوافق على تمويل دول إفريقية

بقلم أسماء.ع
بـ 2 مليار دولار..صندوق أوبك يوافق على تمويل دول إفريقية
  • 140
  • 0

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك), يوم الأربعاء, على برنامج تمويل مشترك مع صندوق التنمية الإفريقي. التابع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية, بقيمة تقارب ملياري دولار. يهدف إلى توفير تمويل ميسر لفائدة أكثر بلدان القارة الإفريقية هشاشة. خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030, حسب ما أفاد به بيان لصندوق أوبك.

رابط دائم : https://nhar.tv/pHMyd
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer