بـ 2 مليار دولار..صندوق أوبك يوافق على تمويل دول إفريقية

كما أوضح البيان أن هذا التنسيق مع صندوق التنمية الإفريقي يستهدف الاستثمار في مسارات تنموية رئيسية. تشمل الطاقة والأمن الغذائي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. إلى جانب تنمية رأس المال البشري, باعتبارها ركائز أساسية لدعم النمو المستدام وتعزيز الاستقرار في القارة.

في حين، أكد المدير العام لصندوق أوبك, عبد الحميد الخليفة, في تصريح أورده البيان, “التزام الصندوق طويل الأمد تجاه إفريقيا”. مشددا على مواصلة المساهمة في توفير تمويل بشروط ميسرة للغاية لفائدة أقل البلدان الإفريقية نموا.

كما أشار المسؤول ذاته إلى أن إفريقيا لا تزال تشكل محورا أساسيا في مهمة صندوق أوبك التنموية. مجددا التزام الصندوق بتوفير تمويل طويل الأجل. وميسور التكلفة في الدول الأكثر احتياجا عبر مختلف أنحاء القارة.

في حين، ذكر البيان أن إفريقيا تستحوذ على الحصة الإقليمية الأكبر من محفظة صندوق أوبك. الذي وافق, منذ تأسيسه سنة 1976. على تمويل مشاريع في الدول الإفريقية بأكثر من 14.6 مليار دولار. مضيفا أن الصندوق يعتزم توسيع نطاق عملياته. والتركيز بشكل أساسي على القارة. في إطار إستراتيجيته التنموية لآفاق 2030.

