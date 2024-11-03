بـ 2.2 مليون برميل يوميًا.. الجزائر توافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لنهاية العام

وافقت الجزائر وسبع دول أعضاء في منظمة أوبك + بتمديد التعديلات الطوعية في الانتاج البالغة 2.2 مليون برميل في اليوم لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024. حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.

وكانت الجزائر وهذه الدول السبع (السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، عمان) قد أعلنت في أفريل ونوفمبر 2023 عن تعديلات طوعية إضافية مقارنة بحصصهم الانتاجية المقررة في إطار مجموعة أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها خارج المنظمة). وجرى تمديد هذه التخفيضات إلى نهاية نوفمبر الجاري.

وبذلك، فإن هذه التخفيضات الطوعية التي تقدر ب 2.2 مليون برميل يوميا ستستمر لمدة شهر آخر، أي إلى نهاية ديسمبر، حسب نفس المصدر.

كما جددت الدول الثمانية التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي تم الاتفاق على مراقبتها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC، خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أفريل 2024. يضيف المصدر نفسه.