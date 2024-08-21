بـ 30 ألف طن.. الشروع في شحن أول حمولة من الفيول إلى لبنان

شرعت سوناطراك أمس، في شحن أول حمولة من مادة الفيول إلى دولة لبنان. وتأتي هذه المبادرة لتدعيم لبنان بالطاقة و مساعدته على تجاوز أزمته الحالية.

وحسبما أفادت به سوناطراك، فإن القرار جاء تطبيقا لأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر ولبنان. حيث أن الشحنة، التي تم تجهيزها في ميناء سكيكدة البترولي، تقدّر بحوالي 30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى. وستشحن إلى لبنان عبر ناقلة الفيول إينيكر، التابعة لمجمع سوناطراك والتي ستنطلق يوم 22 أوت الجاري باتجاه لبنان.

وأضافت سوناطراك، أن هذه العملية إلى الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف الصعبة. من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.

كما تترجم هذه المبادرة التزام سوناطراك الراسخ، بدعم قرارات الدولة الجزائرية. وتعزيز الروابط الأخوية مع لبنان، مما يعكس روح التعاون والتضامن بين البلدين.

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