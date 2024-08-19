بـ 3500 بقرة حلوب.. مشروع لإنتاج مسحوق الحليب في الجلفة

كشف وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني علي عون، عن مشروع لانتاج مسحوق الحليب بولاية الجلفة.

وقال عون خلال زيارته الى مصنع صيدال بالحراش، أن المشروع سيكون بالتزامن مع مشروع “بلدنا” بالشراكة مع قطر بالجنوب. مؤكدا أنّ الأرضية جاهزة من أجل احتضان مصنع لانتاج مسحوق الحليب بولاية الجلفة، أين يضم مزرعة بها 3500 بقرة حلوب وسيكون قريباً.

وأوضح الوزير، أن الهدف من المشروع هو تلبية احتياجات البلد والمواطنين من هذه المادة الحيوية والتقليص من فاتورة الاستيراد. وتحقيق الفائض للتصدير سنة 2025.