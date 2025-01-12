بـ0 ورقة.. إنطلاق التسجيلات في التكوين المهني

أعلنت وزارة التكوين المهني عن إنطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2025 في رسميا اليوم الأحد 12 جانفي 2025 عبر منصة “تكوين”.

وأفادت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن التسجيل في دورة فيفري سيكون إلكترونيا بسهولة وبدون وثائق ورقية. من أجل اكتساب مهارات ومستقبل مهني أفضل.

وأوضحت الوزارة، أن تسجيل يكون مباشر دون الحاجة للتنقل إلى المؤسسة، عن طريق حساب يمكنك من متابعة مسارك التكويني حتى التخرج. وفضاء مخصص للمكونين والمستخدمين.

وكشفت الوزارة، أن التسجيل يكون بزيارة الموقع : www.takwin.dz

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