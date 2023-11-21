بـ0 ورقة.. انطلاق تسجيلات “الباك “و”البيام”

انطلقت اليوم الثلاثاء، التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا في دورة 2024. وتمتد العملية إلى غاية يوم الخميس 21 ديسمبر، منتصف الليل (00:00).

ودعت الوزارة كافة التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وأوليائهم. بما في ذلك تلاميذ الثانوية الوطنية للفنون التي ستعرف هذه السنة ترشح أول دفعة للبكالوريا في شعبة الفنون. وكذا المترشحين الأحرار التقرب للتسجيل على الساعة الثامنة صباحاً.

وأضاف البيان، أنه وفي إطار تعميم سياسة الكل الرقمي “صفر ورق”، قررت الوزارة بداية من هذه الدورة التخلي عن إيداع الملف الورقي للتسجيل في هذين الامتحانين. والاكتفاء بملء استمارة التسجيل الإلكترونية. والتي وضعتها الوزارة في النظام المعلوماتي للوزارة وعبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات،

كما ستعتمد حصرياً تقنية الدفع الالكتروني في تسديد حقوق التسجيل، ويتم ذلك على النحو الآتي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

وتجرى العملية في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، حيث يتكفل مديرو المؤسسات التعليمية بتسجيل التلاميذ المعنيين بهذين الامتحانين.

بالنسبة للمترشحين الأحرار:

تتم عملية التسجيل بملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر موقعي الديوان الوطني للامتحاناتوالمسابقات التاليين:

بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz

بالنسبة لامتحان شهــادة البـكـالـوريـا: https://bac.onec.dz

وللإشارة، تنشأ حسابات شخصية لكل مترشح تستعمل في دفع حقوق التسجيل، مراجعة البيانات، سحب الإستدعاءات. والاطلاع على النتائج كالآتي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص (اسم المستخدم، كلمة المرور) لكل تلميذ، يمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياء https://awlya.education.gov.dz أو عن طريق إدارة المؤسسةالتعليمية.

في حين، يتكفّل المترشح الحر بإنشاء حساب خاص به عبر موقعي الديوان حسب الحالة (اسم المستخدم، كلمة المرور).

الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل:

كما يتم دفع حقوق التسجيل ابتداء من هذه الدورة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها، باستعمال البطاقة النقدية “الذهبية” لبريد الجزائروباستخدام حساب المترشح المنوّه به أعلاه (اسم المستخدم، كلمة المرور). بالولوج إلى المواقع الآتية:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

عن طريق الرابط https://epay.education.gov.dz،

بالنسبة للمترشحين الأحرار

عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz أو https://bac.onec.dzحسب الحالة.