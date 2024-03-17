بـ1 دج فقط.. إستفيدوا من هذه المزايا لـOoredoo

سترافق Ooredoo زبائنها طوال شهر رمضان الفضيل وتطلق “رمضانيات”، وهي الخدمة التي تقدم محتوى مفيد، معلوماتي وترفيهي.

وتم تصميم الخدمة، حسب بيان للمؤسسة، خصيصا لإثراء تجربة زبائنها خلال شهر رمضان.

وتقدم خدمة “رمضانيات” عبر رسائل نصية قصيرة، محتوى ثري بالمعلومات اللازمة. بما فيها مواقيت الإفطار والإمساك، ومواقيت الصلاة وذلك ﺑ 1 دج فقط للرسالة النصية القصيرة.

كما تمنح هذه الخدمة أيضا للزبون إمكانية اختيار ولايته واللغة التي يفضلها بين العربية والفرنسية.

وتقدم خدمة “رمضانيات” أيضا معلومات أخرى تتكيّف مع الشهر الفضيل. لاسيما نصائح الطبخ، بوقالات، حكم وأمثال، نصائح صحية وغيرها من المعلومات المفيدة.

وللاستفادة من هذه الخدمة، ما على الزبون سوى تشكيل الرمز *510# والاختيار بين الصيغتين المقترحتين:

صيغة الاشتراك الشهري: بـ 100دج يتلقى الزبون يوميا محتوى ثري ومتنوع وذلك طيلة شهر رمضان.

وصيغة عند الطلب، حيث يتلقى الزبون رسالة نصية قصيرة وفقًا لاختياره، بسعر 20دج للرسالة. باستثناء اوقات الإفطار والإمساك المُحدد بـ 1 دج فقط.

وترافق Ooredoo زبائنها طوال شهر رمضان المبارك، من خلال هذه الخدمة سهلة الاستخدام والتي يمكن الولوج إليها في أي وقت.