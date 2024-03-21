بـ1 درجة.. إرتفاع درجة الحرارة في الجزائر وهذه الولايات المعنية

إرتفعت درجة الحرارة في الجزائر سنتي 2022 و2023 بـ 1 درجة فوق معدلها. وسجلت أعلى درجات الحرارة خلال شهر جويلية على كافة الولايات.

وقال هواري محمود مهندس في الدراسات المناخية، في تصريح “للنهار أونلاين” على هامش إحتفال الديوان الوطني للأرصاد الجوية بيومهم العالمي. أنه تم إعداد دراسة مؤخرا حول حالة المناخ والتغير المناخي في الجزائر ومدى إرتفاع درجة الحرارة. حيث بينت الدراسة التي اعتمدت على تقسيم الجزائر إلى 5 مناطق أن المناطق الساحلية وقرب ساحلية. معرضة أكثر إلى ارتفاع درجات الحرارة الدنيا والقصوى.

كما كشفت الدراسة، حسب المتحدث، أنه وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تم تسجيل إرتفاع غير مسبوق ومعدلات الحرارة فوق معدلها الفصلي في الجزائر. حيث أن الحرارة إرتفعت بـ 1.36 درجة السنة الفارطة وهو ما يعادل 365 درجة سنويا. مشيرا إلى أن 1 درجة لا يشعر بها المواطنون غير أنها كمية حرارية كبيرة سنويا.

وفي سياق ذي صلة، أكد المهندس في الدراسات المناخية. أنه وفي الجزائر عرف شهر جويلية إرتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة حيث ارتفعت بـ 3 درجات عن معدلها الفصلي.

أما عن المناطق المعرضة أكثر للإرتفاع الحراري، فأشار المتحدث، أن كل المناطق الساحلية والقريبة من الساحل. شهدت إرتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. وكانت أعلاها في ولاية بجاية أين ارتفعت ب+ 7 درجة وسكيكدة 6 درجة بالإضافة كذلك إلى منطقة عين بسام بالبويرة وأدرار.