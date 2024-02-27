بـ13 خطا.. 51 حافلة لنقل المصلّين إلى جامع الجزائر

وضعت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر “ايتوزا” برنامجا خاصا لنقل المصلّين إلى جامع الجزائر.

وجاء البرنامج، من أجل أداء صلاة الجمعة ابتداء من الفاتح مارس القادم. حيث افاد بيان المؤسسة العمومية “من أجل اداء صلاة الجمعة ابتداء من الفاتح مارس القادم, خصصت مؤسسة “إيتوزا” 49 حافلة موزعة على 13 خطا لضمان النقل ذهابا وايابا للمصلين”.

كما سخرت “ايتوزا”، حافلتين لتسهيل تنقلات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمزودة بالآليات اللازمة. وذلك بعد الحجز المسبق عند مركز القيادة المركزية على الرقم 0555026594.

في حين، ولتسهيل عملية التنقل وضعت المؤسسة مراقبين لتوجيه المصلين، مع توزيع مطويات تحمل المعلومات اللازمة المتضمنة برنامج النقل نحو جامع الجزائر. فضلا عن احتواء الحافلات نظام معلوماتي يحدد وجهاتها, حسب المصدر ذاته.

كما أوضحت المؤسسة العمومية بخصوص هذا البرنامج أنه ينطلق من الساعة التاسعة 30 دقيقة

صباحا. ويدوم الى غاية الساعة 15سا 30 دقيقة زوالا.

وحسب “ايتوزا”، فإن سعر التذكرة، يقدر بـ 50 دينار بالنسبة للنقل الحضري و100 دينار بالنسبة للشبه الحضري. على أن تمتد صلاحيتها “ذهابا وايابا”. داعية الزبائن الى الاحتفاظ بها عند الإياب.

كما أشار البيان ذاته، الى أن دفع التذاكر يكون في نقاط الانطلاق المتمثلة في ساحة

أول ماي (5 حافلات). المعدومين (5 حافلات), محطة القطار الحراش (5 حافلات), القبة (5 حافلات). ساحة الشهداء (5 حافلات), محطة القطار بئر توتة (10حافلات), موقف -OPLA- (2 حافلات). رويبة (حافلتان 2), قصر المعارض (حافلتان 2), خميس الخشنة مرورا بحمادي ( حافلتان 2 ). أولاد موسى (حافلتان 2), محطة

متعددة الانماط خروبة (حافلتان 2) زرالدة (حافلتان 2 ).

في حين، سيتم، من أجل ضمان سير احسن لعدد الحافلات ولتسهيل حركة المرورية ركن حافلات “ايتوزا” بالقرب من موقف “أرديس”. وعلى طول الواجهة الشمالية بالتوازي مع الطريق السريع. مما يمكن المصلين من الالتحاق بالحافلات عند نهاية صلاة الجمعة.