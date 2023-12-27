 بـ30 صاروخ “كاتيوشا”.. حزب الله يستهدف “كريات شمونة” شمال فلسطين المحتلة

قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في اتجاه أهداف صهيونية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة.

وأعلن حزب الله، اطلاق 30 صاروخ “كاتيوشا” في اتجاه “كريات شمونة”، شمال فلسطين المحتلة، ردا على استهداف منازل المدنيين في بلدة بنت جبيل الجنوبية.

كما شنت المقاومة اللبنانية هجوما مشتركا، بالمسيّرات الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية، على تجمّعات الاحتلال الصهيوني المستحدثة وآلياته، خلف مواقعه في مزارع شبعا المحتلة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وكشف حزب الله في بيان اخر، عن استهدافه بصواريخ “بركان”، ‏موقع “خربة ماعر” الصهيوني، ومرابض المدفعية فيه، بالإضافة إلى تموضع قوات الاحتلال حوله، محققين إصابات مؤكدة أيضا.

بالإضافة الى اسنهداف موقع ‏حدب البستان أيضا، وتموضعا قياديا مستحدثا تابعاً للاحتلال في محيط موقع رأس الناقورة البحري، بالأسلحة المناسبة.