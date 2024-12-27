بـ500 دج فقط.. “دخل الأنترنت لدارك”

دعت مؤسسة اتصالات الجزائر، زبائنها، للإشتراك في عرضها الترويجي الخاص بـ”Idoom Fibre”، قبل نهاية مدة العرض والتي تبقى منها 3 أيام فقط.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذا العرض الترويجي Idoom Fibre. يمكن الزبون، من الإشتراك بسعر 500 دينار جزائري والحصول على اتصال أنترنت بسرعة 500 ميغابت في الثانية!.

كما يتيح هذا العرض الحصري، لمدة ثلاثين يوما، الاستفادة من جهاز مودم الألياف البصرية مجاني. وشهر أنترنت مجاني بسرعة تدفق 500 ميغابت في الثانية. بسعر اشتراك استثنائي بقيمة 500 دينار جزائري فقط.

ووجه هذا العرض، للزبائن الجدد المؤهلين الذين يشتركون لأول مرة في خدمة الألياف البصرية لاتصالات الجزائر.

مزايا رائعة لا تُفَوَّت مع هذا العرض الترويجي

يوفر هذا العرض الترويجي، العديد من المزايا التي يمكن الزبائن، من الاستفادة منها عند الاشتراك في عرض Idoom Fibre.

سعر اشتراك مخفض.. 500 دينار جزائري فقط!

عند الاشتراك في عرض Idoom Fibre بسرعة تدفق 30 ميغابت في الثانية أو أكثر. يستفيد الزبائن، من سعر اشتراك مخفض بقيمة 500 دينار جزائري فقط.

جهاز مودم الألياف البصرية مهدى

يتحصل الزبون، على جهاز مودم الألياف البصرية عالي الأداء لتوفير اتصال أنترنت ثابت وسريع.

شهر أنترنت فائق السرعة

يستمتع الزبون، بشهر أنترنت مجاني بسرعة مذهلة تصل إلى 500 ميغابت في الثانية. مناسب للبث المتواصل وتحميل الملفات الكبيرة، والمزيد.

ولفت البيان، إلى أنه وبعد انقضاء الشهر المهدى، ستعودون إلى سرعة التدفق المختارة عند الاشتراك. مما يضمن لكم تجربة أنترنت تتماشى واحتياجاتكم.

دون رسوم تركيب

يتمكن الزبون من توفير المزيد مع مجانية تركيب لخدمة Idoom Fibre الجديدة.

هذا ويستطيع الزبائن، اختبار أهلية خطهم وطلب التحويل إلى الألياف البصرية، بإجراء اختبار الأهلية بالضغط على هذا الرابط:

https://www.algerietelecom.dz/ar/page/migration