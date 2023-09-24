بـ8 سيارات عصرية.. “Chery Algerie” تشوّق المواطنين

تتوفر مجموعة “شيري ألجيري”، CHERY ALGERIE ، التي نشرتها في واجهة موقعها الرسمي، على 8 سيارات عصرية.

وحسب موقع CHERY ALGERIE الرسمي، فإن السيارات تم تطويرها حسب المعايير الدولية، وبتصميم فاخر. ويتعلق الأمر بكل من تيغو8 برو، وتيغو8، وتيغو 7 برو، تيغو4، تيغو2 برو، كيوكيو الجديدة، اريزو6، اريزو5.

كما نشر موقع “شيري الجزائري”، خاصية كل سيارة، وأيضا التطويرات التي تم إدخالها فيها.

وبخصوص “تيغو 8 برو”، tiggo8 pro، فأبرز ما تحتويه هو مكان كبير وساعة ذكية متعددة الاستعمالات.

Tigoo8، فتتوفر على مكان كبير وتكنولوجيا ذكية وضغط كبير جدا.

TIGOO7 PRO، فلها تصميم جديد وعصري وسياقة ملكية.

Tigoo4، فتتميز بمحرك عالي 1.5tci وإسوار ذكي.

Tigoo2 pro فيتميز بتصميم حسب معايير الموضة وتصميم داخلي بجودة فاخرة.

New QQ يتسم بمكان كبير وتصميم داخلي شخصي ومظهر حيوي.

ARRIZO 6 فهي سيارة فاخرة رياضية ولامعة، كما تتوفر على محرك جد عالي.

ARRIZO 5 تتوفر على H.D.S ، تصميم داخلي رياضي، عصري، شاشة ذكية استشعارية.

في حين أشارت العلامة إلى أن الإعلان عن سعر السيارات، فسيتم قريبا.

تشويق من العلامة

وكانت علامة ” Chery Algerie”، قد شاركت الأربعاء الماضي، جديدها في ما يخص نماذج السيارات التي ستدخل أرض الوطن قريبا.

في حين، قالت ” Chery Algerie” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “نشارككم أخيرا الجديد، في طريقها إلى الجزائ”. “نماذجننا الأولية تجسد التزامنا بالابتكار. كل كيلومتر نقطعه يمثل تقدما مدفوعا باصرارنا نحو تحقيق هدفنا”.

كما أضافت ” Chery Algerie” على صفحتها ” شيري قريبة منكم. انتظرونا قريبا في قاعات عرضنا عبر التراب الوطني”.