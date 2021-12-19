بـ8 شروط.. قروض دون فوائد للماكثات في البيت والبطالين

حدّدت الوكالة الوطنية للقرض المصغر لونجام 8 شروط للاستفادة من قروض مصغرة دون فوائد حسب آليات التمويل المطروحة.

وتضمن الوكالة الدعم والمساعدة التقنية، فضلا عن مرافقة مجانية للمقاولين أثناء تنفيد أنشطتهم.

كما يمنح القرض البنكي بدون فوائد يمكن منح سلفة بدون فوائد قدرها 29 بالمائة من الكلفة الاجاملية في نمط التمويل الثلاثي لاقتناء عتاد صغير ومواد أولية لانطلاق في النشاط والتي لا تتجاوز 1000000 دينار

وتمنح الوكالة سلفة دون فوائد لشراء المواد الأولية مقدرة بـ 100 بالمائة من الكلفة الاجمالية للمشروع.

في حين يجب أن لا تفوق مائة ألف دينار وقد تصل هذه الكلفة الى 250 ألف دينار.

ومن شروط التأهيل للاستفادة من القرض المصغر، بلوغ سن 18 فما فوق، عدم امتلاك دخل او مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة. كما يشترط إثبات مقر الإقامة، والتمتع بمهارة مهنية تتوافق مع النشاط المرغوب انجازه.

إضافة إلى عدم الاستفادة من مساعدة أخرى لانشاء نشاط ما. والقدرة على دفع المساهمة الشخصية التي تقدر بـ 1 بالمائة من تالكلفة الاجماليى للنشاط.

كما أضاف المصدر، أن من شروط الاستفادة، دفع اشتراكات لصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة. والالتزام حسب جدول الزمني محدد بتسديد مهم جدا القرض للبنك. ومبلغ السلفة بدون فوائد للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

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كما سيكون بإمكان الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية، من الاستفادة من عقود تأمينات لمشاريعهم تسدد بالتقسيط. وتكوينات ومرافقة لمشاريعهم من طرف خبراء متخصصين في المجال، بالمجان، من أجل ضمان استمرارية مشاريعهم.

قررت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، توفير عقود تأمين تعدّ الأولى من نوعها. بموجب اتفاقية سيتم التوقيع عليها، غدا الإثنين، في مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتنسيق مع إدارة الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد”.