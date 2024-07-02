بـ80 دينار.. هذا برنامج مواقيت قطار مطار هواري بومدين-آغا

افادت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية sntf، أن قطار(محطة آغا - مطار هواري بومدين) يوفر الكثير من الوقت، يتفادى الزحمة المرورية وبسعر 80 دج. ويكون القطار بمعدل رحلة كل ساعة، مع التوقف في محطتي الحراش وباب الزوار.

كما يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر قطارات الخطوط الطويلة مباشرة من محطة المطار. ومن ثم التنقل الى محطة آغا بالجزائر العاصمة مجانا، للسفر على متن قطارات الخطوط الطويلة.

وتوفر المحطة العديد من الخدمات لضمان راحة المسافرين، على غرار فضاء للراحة – كفتيريا – وجبات خفيفة.

أما عن برنامج مواقيت قطار مطار هواري بومدين – محطة آغا، قيمكن الاطلاع عيله عبر الرابط

https://www.sntf.dz/index.php/aeroport