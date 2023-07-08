بفارق كبير عن أقرب الملاحقين.. الجزائر تواصل تصدر الألعاب العربية

حافظت الجزائر على صدارتها للألعاب العربية في طبعتها الـ 15، التي تجري وقائعها ببلادنا ما بين الـ 5 والـ 15 من شهر جويلية الجاري.

وقبل أسبوع بالتمام عن اختتام الألعاب العربية، تتواجد الجزائر في صدارة الترتيب بـ 78 ميدالية منها 34 ذهبية و20 فضية و24 برونزية.

وتبتعد الجزائر عن أقرب الملاحقين البحرين المتواجد في الوصافة بفارق كبير جدا. يصل إلى 50 ميدالية في المجموع و20 بالنسبة للذهب.

وبسطت العناصر الوطنية سيطرتها على مختلف الرياضات والاختصاصات. ما يجعل الجزائر أمام طريق مفتوح لإنهاء الألعاب العربية في صدارة الترتيب العام عن جدارة واستحقاق.