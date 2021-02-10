بفضل أغنيته “مازالني كيما بكري”..موح ميلانو يتحصل على الذرع الذهبي من اليوتوب

تحصل صاحب الأغنية الشبانية موح ميلانو على الذرع الذهبي من موقع اليوتوب بعد تسجيل اغنيته الاخيرة “مازالني كيما بكري”.

وسجلت أغنية “مازالني كيما كري” لأكثر من 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر واحد.

ونشر موح ميلانو على صفحته الرسمية على الإنستغرام صورته حاملا الذرع الذهبي وكتب:”شكرا للجمهور الحبيب هذا بفضلكم..”.

كما هنأ مخرج كليب أغنية “ماشافوهاش” أمين بومدين المغني الرمز لفريق الاحمر والأسود و كتب على صفحته في الإنستغرام: “مبروك”

وتجدرة الإشارة إلى أن الفنان موح ميلانو صاحب الأغنية الناجحة “ماما أفريكا”، تفوق في الأونة الأخيرة على كل المغنيين بفضل أغانيه الأخيرة والتي فاقت نسبة مشاهدة كل واحدة منها المائة مليون مشاهدة.