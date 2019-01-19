بفضل “محرز”.. “السيتي” أغلى ناد في العالم!

صُنف “مانشستر سيتي”، كأغلى ناد في العالم حاليا، في تقرير لـ”الإتحاد الأوروبي لكرة القدم”، بسبب صفقة الدولي الجزائري، رياض محرز.

وأشارت جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز” بأن القيمة الإجمالية لصفقات “الستيزنس” وصلت لـ720 مليون جنيه إسترليني، بعد ضم اليساري، الصيف الماضي.

وإعتبرت الصحيفة بأن ورغم هذه المبلغ ورغم ضخامته، لم يذهب سُدى، بإعتبار أن جميع الأموال المصروفة كانت على صفقات ناجحة.

يُشار بأن إبن “سارسال” كلف “السكاي بلوز”، 70 مليون أورو، ليُصبح اللاعب الأغلى في تاريخ الفريق الى غاية كتابة الأسطر.