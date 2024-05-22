بفضل مهندسين جزائريين.. تطوير تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي وهذه مهمته

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة مصطفى بلعريبي عن تطوير تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويُعرف باسم “ديما”. يساعد في تقديم خرائط دقيقة وآنية للأضرار.

ويُعتبر هذا الـأخير أداة اتخاذ القرار للسلطات المحلية والمركزية فيما يتعلق بالتدابير الاستعجالية. والذي أنشئ بفضل مهندسين جزائريين.

وجاءت كلمة وزير السكن والعمران والمدينة بمناسبة انعقاد اليوم الإعلامي حول الحد من مخاطر الزلازل “مسار وآفاق”. بقاعة المحاضرات وكالة عدل سعيد حمدين، الجزائر العاصمة.

كما تم تعزيز الإجراءات الهيكلية، بالاستثمار في بناء مُختبر تابع للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (CGS). مُزوّد بأحدث الأجهزة لاختبار الهياكل والتجهيزات كالطاولة الاهتزازية. وتقوية الشبكة الوطنية للمركز بالأجهزة المستعملة في رصد وتسجيل الموجات الزلزالية. وكذلك كسب الخبرة فيما يتعلق في تقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات. وذلك من خلال الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء(CTC)

وتتم هذه العملية ،اليوم، بشكل رقمي، من خلال تطوير تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُعرف باسم “ديما”. يساعد في تقديم خرائط دقيقة وآنية للأضرار.

ويُعتبر هذا الـأخير أداة اتخاذ القرار للسلطات المحلية والمركزية فيما يتعلق بالتدابير الاستعجالية. والذي أنشئ بفضل مهندسين جزائريين.

وقد اعتمدت الجزائر استراتيجية الحدّ من الكوارث، ولعبت دورًا رئيسيًا في إنشاء المركز العربي للوقاية من الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. المتواجد مقره في الجزائر.