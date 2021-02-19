بقاط: إنجاز مصنع لإنتاج اللقاح الروسي في قسنطينة.. وسيكون جاهزا خلال أشهر

كشف بقاط بركاني عضو اللجنة العلمية ورئيس عمادة الأطباء بالجزائر، أن الوضعية الحالية بالجزائر مريحة جدا بسبب غلق المجال الجوي.

وأضاف بقاط في حديث لإذاعة سطيف، أن الجزائر تهدف إلى الوصول إلى المناعة الجماعية بتلقيح 60 الى 70 بالمائة، ثم العودة إلى الحياة الطبيعية.

ودعا بقاط إلى ضرورة إستفادة الأطباء الخواص من اللقاح كونهم يشكلون 60 بالمائة من أطباء الجزائر.

وكشف في ذات السياق، أن الجزائر قادرة على انتاج اللقاحات بامكانياتها البشرية والمادية.

وأوضح بقاط، أن البروفيسور صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي تنقل لقسنطينة مؤخرا من أجل إختيار أرضية مناسبة لمصنع إنتاج اللقاح الروسي وسيكون جاهزا خلال أشهر.

وأوضح أن إنتاج لقاحات كورونا يسمح لنا بتصنيع لقاحات اخرى كالانسولين، لمواجهة الاستراد وهيمنة المخابر.