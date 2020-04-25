بقاط: الجزائريون لم يحترموا تدابير الحجر في رمضان وسنمدد ٱجاله

قال بقاط بركاني عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، ان حالة الاستقرار التي تعيشها الجزائر لا يعني أنها خرجت من دائرة الخطر.

وأعرب بقاط بركاني، اليوم السبت في تصريح خص به”النهار أونلاين”، عن استياىه من عدم احترام المواطنين لتدابير الحجر الصحي خاصة منذ حلول شهر رمضان الفضيل ما جعله يتوقع تسجيل موجة ثانية من الاصابات “الكرة في يد المواطنين الٱن واحترامهم لتدابير الحجر الصحي سيمكننا من السيطرة على الوضع اكثر”، موكدا هنا على ان فترة الحجر سيتم تمديدها الى ما بعد تاريخ التاسع والعشرين أفريل الجاري “العديد من الدول وضعت حجرا صحيا لمدة فاقت شهرين..ونحن وضعنا اياما معدودات لذلك يتوجب علينا تمديده”.

لدينا مخزون بـ 300 الف علبة كلوروكين

وفي معرض حديثه، كشف عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا فايروس كوفيد 19، عن توفر الجزائر لمخزون يقارب ثلاثماىة الف علبة من الكلوروكين يتم استعمالها في علاج المصابين مع دواء ٱخر وقال ” المخزون كافي الى حد الان مقارنة بعدد المصابين”.

هذا وسجلت الجزائر امس الجمعة، ارتفاعا في عدد الاصابات ليصل الى 3727 إصابة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الوفيات الى 415.