بقاط : الجزائر غير معنية بموجة ثانية من فيروس كورونا

قال عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بأن الجزائر غير معنية بالموجة الثانية للجائحة، بالنظر إلى النتائج المحققة في الميدان بعد تسجيل انخفاض كبير في عدد الإصابات وعدد الوفيات.

وأوضح بقاط بركاني، أمس، في اتصال مع “النهار” أن تسجيل انخفاض في عدد الإصابات في الظرف الحالي ما هو إلا دليل على التحكم في الوضع ودليل أيضا على أن الجزائر في منأى عن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا “اللجنة العليمة سجلت حالة من الاستقرار في عدد الإصابات المؤكدة والإصابات الخطيرة وحتى عدد الوفيات وأخذنا كافة احتياطاتنا حتى لا تكون هناك موجة ثانية للجائحة في الجزائر” وأضاف “يتوجب علينا العودة إلى الحياة الاجتماعية والعلمية والرياضية بصفة تدريجية”.

وبشأن التخوفات من انتشار الفيروس في أوساط تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة بعد استئناف الدراسة، دعا عضو اللجنة العليمة لتفشي ورصد فيروس كورونا وزارة التربية الوطنية إلى التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي.

وهذا من خلال تقسيم عدد تلاميذ الأقسام التي تعرف اكتظاظا إلى فوجين مع إجبارهم على ارتداء الكمامة وغسل الأيدي عدة مرات في اليوم.

وأكد في هذا الخصوص استحالة التنبؤ بانتشار الفيروس في الوسط المدرسي قبل الدخول المدرسي وأوضح “عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بصفة تدريجية الهدف منه هو التحكم في الوضع واتخاذ كافة الاحتياطات قبل الاستئناف الكامل للدراسة”.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول الأحد، قد أعلن أن استئناف الدراسة ستكون بداية من 21 أكتوبر الجاري لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي.

فيما حدد تاريخ 4 نوفمبر الداخل أمام تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي للعودة إلى مقاعد الدراسة فيما سيكون الدخول الجامعي يوم 22 من نفس الشهر.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بكورونا أمس الاثنين، 134 حالة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي 25 ألف و270 إصابة.