بقاط.. الحجر المنزلي هو الحل الأنسب في بعض الأحياء الملوثة

اعتبر عضو باللجنة العلمية لرصد وباء كورونا، محمد بقاط بركاني، أن “الحجر هو الحل الأنسب”.

وأوضح بقاط في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه يجب دراسته بتقصيره على الأحياء الملوثة لفترة محددة من أجل الحفاظ على صحة الآخرين”.

وقال بركاني، اليوم الخميس، إن تفشي الوباء، راجع لعدم التزام وانضباط المواطنين.

وأشار الدكتور إلى أن بعد شهر رمضان، خاصة في سطيف، عاد الناس إلى الحياة الطبيعية، حيث يتم تنظيم الحفلات على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، في ظل منعه من قبل الحكومة.

وأكد المتحدث أنه حان الوقت لتحديد المسؤوليات، ويجب على الجميع أن يكونوا مسؤولين عن نشاطه، خاصة على المستوى المحلي.