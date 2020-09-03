بقاط: الوضعية الوبائية بالجزائر في تحسن.. وآن الأوان لنعود للحياة العادية

كشف رئيس عمادة الأطباء وعضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا البروفسور بقاط بركاني، أن الوضعية الوبائية في الجزائر تشهد تحسنا واستقرارا.

وأضاف بقاط خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن هناك تناقص في عدد الحالات المؤكدة يوميا.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة الحفاظ على هذا المكسب الذي كان بفضل الجهود المبذولة من قبل الدولة وكل المسؤولين.

وقال بقاط، أن سياسة الحوكمة التي انتهجتها الدولة في تسيير أزمة فيروس كورونا، والقرارات التي اتخذتها كانت صائبة.

خاصة منها الرجوع تدريجيا إلى الحياة الطبيعية وفتح كل القنوات مع احترام قواعد البروتوكول الصحي .

وكشف أنه ” آن الأوان لنعود للحياة العادية بعد غلق دام 6 اشهر والذي اثر سلبا على الوضعية الاقتصادية”.

كما دعا بقاط إلى ضرورة التكيف والتعايش مع الفيروس بالالتزام بقواعد الوقاية واليقظة للحد من انتشاره.

وأعلن ذات المتحدث، أن هناك جملة من القرارات الصارمة والمدروسة سيتم تطبيقها خلال اجتياز الإمتحانات الرسمية.

وبخصوص استئناف حركة النقل بين الولايات والموانئ والطائرات أوضح المتحدث ان هذا الأمر يخضع لبروتوكول صحي خاص .

وكشف أن الإشكال يكمن في الخارج بسبب التخوف من الحالة الوبائية الموجودة في بعض الدول منها فرنسا واسبانيا وحتى المغرب.

خاصة وأن الحالات الأولى التي تم تسجيلها في الجزائر كانت واردة من الخارج.