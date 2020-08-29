بقاط بركاني: إمكانية تقسيم التلاميذ على أفواج صباحية ومسائية في الدخول المقبل

كشف الدكتور محمد بقاط بركاني، عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطور فيروس كورونا، أنه قد تم تقديم توصيات وبروتوكولات صحية صارمة للمؤسسات التعليمية بخصوص الدخول المدرسي.

وأورد بقاط، في مكالمة هاتفية مع التلفزيون العمومي: “كان لنا لقاءات مع وزارتي التربية والتعليم العالي، وتم تحضير بوتوكولات صحية وتوصيات صارمة خاصة بالتباعد الإجتماعي وعدد الطلبة في الأقسام”.

وأوضح الدكتور، أن عدد التلاميذ في الأقسام يتم تحديده حسب إمكانيات المدارس والمعاهد، من حيث التباعد بين الطاولات، مع العلم أن كل تلميذ سيجلس في طاولة لوحده.

وأشار بركاني، إلى أنه من الممكن اللجوء إلى تقسيم التلاميذ للدراسة على الفترات الصباحية والمسائية.

وهو دور الاكاديميات والمفتشين، الذين سيتخذون التدابير اللازمة في هذا الأمر، يضيف البروفيسور.

وتابع بقاط بركاني، أنه سيتم اتخاذ بروتوكولات صارمة مكتوبة ومقبولة، بالنسبة للإمتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

ومن جهة اخرى، اعتبر البروفيسور بقاط بركاني، أن الوضع الصحي في البلاد مستقر، مستبشرا خيرا بما هو قادم، كون الضغط خف على المستشفيات وحتى حالات الوفيات والحالات الخطيرة متوسطة.

وأضاف الدكتور، أن المواطنين أدركوا خطورة الأمر، واصبحنا نلاحظ التزام أغلبية المواطنين بإرتداء القناع الواقي خاصة في المدن الكبرى.

وأشار بركاني، إلى إمكانية فرض الحجر على الولايات والمناطق التي تعرف بؤرا محلية للفيروس، وهو يرجع للسلطات المحلية والتي عليها القيام بالتحقيقات الوبائية في محيطها.