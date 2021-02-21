بقاط بركاني :”السلالة التونسية لكورونا ليست بنفس خطورة الجنوب إفريقية”

أكد الدكتور بقاط بركاني، بأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، ليس بنفس الخطورة تلك المُنتشرة في جنوب إفريقيا، في الأيام الماضية.

وأوضح عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، في تصريح لـ”النهار أون لاين”، بأنه لا وجه للمُقارنة بين “كوفيد” المتحور في جنوب إفريقيا ونظيره في تونس.

وقال :”في تونس هناك حالات قليلة، وعلينا ألا نكذب على أنفسنا، درجة خطورته أقل من خطورة الفيروس المنتشر في جنوب إفريقيا”.

وتوضح خرجة الدكتور، بأن مُباراة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي، غير مُهددة بالإلغاء، رغم ظهور الفيروس المُتحور لدى الجارة الشرقية.

وأكد بركاني، بأن كرة القدم ليست من إختصاصه، وبأن كل قرار في هذا المجال من إختصاص اللجنة العلمية لا غير.

وكانت إدارة فريق “باب السويقة”، قد أجرت مسحة كورونا للاعبيها، في الساعات الماضية، مؤكدة عدم مُعاناتهم من المرض.

يُذكر بأن شباب بلوزداد، من جهته، يعاني الأمرين بسبب السلالة الجديدة لكورونا، والتي وضعته أمام إستحالة إستقبال صانداونز.