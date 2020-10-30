بقاط بركاني: “لا شيء يمنع إستئناف البطولة بشرط التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي”

أكد بقاط بركاني عضو اللجنة العلمية لرصد وتفشي فيروس كورونا في الجزائر، أنه لا يوجد أي مانع لإستئناف البطولة بشرط التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي.

وتحدث بقاط بركاني عن إستئناف الموسم الكروي الجديد في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة:

وقال: “لا شيء يمنع إستئناف البطولة مستقبلا، لكن بشرط التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي”.

وأضاف: ” الرياضيون غير مستثنيين من الإصابة بهذا الفيروس، ولا يمكن أن نأخذ حالات كريستيانو واللاعبين الأوروبيين كمعيار لقياس عدم خطورة الفيروس على الرياضيين.. الكوفيد لا يتسامح مع أي شخص حتى ولو كان رياضي”.