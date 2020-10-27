بقاط بركاني: لا نستبعد العودة إلى فرض حجر صحي في المناطق التي تشكل بؤرا للفيروس

كشف بقاط بركاني عضو اللجنة العلمية لرصد وتفشي فيروس كورونا، أنه لا نستبعد العودة إلى فرض حجر صحي في المناطق التي تشكل بؤرا للفيروس.

ودعا بركاني خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، المواطنين إلى عدم التراخي في التعامل مع فيروس كورونا.

وذلك من أجل تفادي الموجة الثانية للجائحة التي تشهدها عديد الدول، مؤكدا أن الوقاية والتباعد الإجتماعي أهم عوامل السلامة.

وقال أنه لا يستبعد العودة إلى فرض حجر صحي في المناطق التي تشكل بؤرا، مؤكدا أن التقدير يعود للمسؤولين المحليين على مستوى الولايات والدوائر.

لا سيما وأن الفيروس اصبح ينتشر بطريقة إجتماعية حيث أصبحت الإجتماعات الأسرية أهم أسباب الإصابات.

وفي هذا السياق دعا بقاط، المواطنين إلى ترك عادة التجمعات العائلية بمناسبة الإحتفال بذكرى مولد النبي الكريم بالنظر للخطر الصحي الناجم عن التجمعات.

ووجه نداء لكل المواطنين قائلا “نحن في ظروف خاصة تستوجب التخلي عن الإجتماعات لاأها ستكون بؤرا جديدة للفيروس”.

وأوضح بركاني، أن المسؤولية اليوم ملقاة بشكل أكبر على المواطنين إذا أراد الشعب الجزائري أن يتخطى الموجة الثانية لفيروس كورونا.

داعيا إلى المحافظة على الاجراءات الوقائية كي لا يقع في فخ الفيروس الذي لم يوجد له أي لقاح لحد الآن “.

وأضاف بركاني أن الخطر الصحي قائم وموجود إذ لا يعني الدخول الاجتماعي الرجوع الى حركة عادية.

وكشف بقاط بركان أن الجزائر ، محفوظة نوعا ما بفضل إبقاء الحدود مغلوقة، بالنظر لما يحدث في أوروبا.